الرئيس الفلسطينى يطالب بوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فورًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الجمعة، على وجوب الوقف الفورى للعدوان الاسرائيلى على قطاع غزة، مشددا على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، فى ظل القصف الهمجى على المدنيين العزل فى القطاع غزة.وطالب عباس، بضرورة فتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وقال إن استهداف المدنيين فى المستشفيات وهدم العمارات على رؤوس أصحابها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها، مُشددًا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، مؤكدا وجوب تنفيذ الحل السياسى القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع فى المنطقة، وأن لا حل أمنى أو عسكرى لقطاع غزة.

من جانبها، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك التزام بلادها بتقديم المساعدات الإنسانية، وأعربت عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا المدنيين، مؤكدة أنها ستبقى على تواصل مع الرئيس الفلسطينى خلال الفترة القادمة من أجل التشاور وتقديم ما يمكن من المساعدة. headtopics.com

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