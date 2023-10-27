الرئيس الفلسطينى يطالب بوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فورًا

، فى ظل القصف الهمجى على المدنيين العزل فى القطاع غزةوقال إن استهداف المدنيين فى المستشفيات وهدم العمارات على رؤوس أصحابها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها، مُشددًا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، مؤكدا وجوب تنفيذ الحل السياسى القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع فى المنطقة، وأن لا حل أمنى أو عسكرى لقطاع غزةمن جانبها، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك التزام بلادها بتقديم...
، فى ظل القصف الهمجى على المدنيين العزل فى القطاع غزةوقال إن استهداف المدنيين فى المستشفيات وهدم العمارات على رؤوس أصحابها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها، مُشددًا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، مؤكدا وجوب تنفيذ الحل السياسى القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع فى المنطقة، وأن لا حل أمنى أو عسكرى لقطاع غزةمن جانبها، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك التزام بلادها بتقديم المساعدات الإنسانية، وأعربت عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا المدنيين، مؤكدة أنها ستبقى على تواصل مع الرئيس الفلسطينى خلال الفترة القادمة من أجل التشاور وتقديم ما يمكن من المساعدةالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل