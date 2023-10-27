الرئيس الفلسطينى يطالب بوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فورًا

، فى ظل القصف الهمجى على المدنيين العزل فى القطاع غزةوقال إن استهداف المدنيين فى المستشفيات وهدم العمارات على رؤوس أصحابها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها، مُشددًا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، مؤكدا وجوب تنفيذ الحل السياسى القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع فى المنطقة، وأن لا حل أمنى أو عسكرى لقطاع غزةمن جانبها، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك التزام بلادها بتقديم...

، فى ظل القصف الهمجى على المدنيين العزل فى القطاع غزةوقال إن استهداف المدنيين فى المستشفيات وهدم العمارات على رؤوس أصحابها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها، مُشددًا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، مؤكدا وجوب تنفيذ الحل السياسى القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع فى المنطقة، وأن لا حل أمنى أو عسكرى لقطاع غزةمن جانبها، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك التزام بلادها بتقديم المساعدات الإنسانية، وأعربت عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا المدنيين، مؤكدة أنها ستبقى على تواصل مع الرئيس الفلسطينى خلال الفترة القادمة من أجل التشاور وتقديم ما يمكن من المساعدةالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

مظاهرات في عدد من المدن العربية والأوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزةمظاهرات في عدد من المدن العربية والأوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مظاهرات في عدد من المدن العربية والأوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزةمظاهرات في عدد من المدن العربية والأوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الطيب: على الأمة العربية إنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم الذي تُمارس ضده مجزرة لم يعرف التاريخ مثيلا لهاشيخ الأزهر يعلق على وحشية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءشيخ الأزهر يعلق على وحشية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الرئيسان التركي والصومالي يبحثان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةالرئيسان التركي والصومالي يبحثان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحمَ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين ضد الإرهاب الصهيونيعلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على استمرار العدوان الإسرائيلي في التصعيد ضد قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕