الرئاسة الفلسطينية تُرحب باعتماد الأمم المُتحدة قرار حماية المدنيين

وشكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته لجانب الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية لا زالت تحظى بمكانة عالية لدى دول العالم، مؤكدا أن تصويت 120 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة، مشددا على أن على العالم أن يلتقط نتائج التصويت وأن يتعامل معها بجدية.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن أغلبية دول العالم لا زالت تتبنى موقف القيادة الفلسطينية الداعي إلى إقامة سلام دائم وشامل عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل السلمية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين.

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