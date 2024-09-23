الراحل رضا إسماعيل الليثي: أهالي الإمبابة يودعون نجل المطرب الشعبي

لحظات قد تكون هي الأصعب في حياة أي إنسان، تلك اللحظات التي يفقد فيها الأب أو الأم، فلذات أكبادهم، وهي اللحظات الصعبة التي لا تفرق بين فنان أو إنسان عادي فكلاهما يتجرعان مرارة الفقد.وعلى كل من فقد ابنه أو بنته وربما أيضا على كل من فقد شخص عزيز في حياته، حيث تحولت مواقع السوشيال ميديا لدفتر عزاء.
تلك اللحظات والأجواء أعادت للأذهان وقائع مماثلة تجرع فيها عدد من الفنانين مرارة الفقد، لأطفالهم في عمر صغير ربما أشهرهم الفنان أوس أوس والفنان حازم إيهاب، حيث فقد كل منهما نجله وهي فرصة للترحم على من فقدناهم وفرصة للدعاء للجميع. وكان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، قد تلقى عزاء نجله رضا، وحرص إسماعيل الليثي على وضع صورة نجله في شادر العزاء.قد شيع جنازة نجله رضا ليلاً من مسجد ناصر أرض عزيز عزت بمنطقة إمبابة، وسط حضور كبير من أهالى المنطقة الذى سيطر عليهم الحزن لهذا الحادث الأليم، ودُفن جثمانه بمقابر العائلة.
ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، المطرب إسماعيل الليثي في وفاة نجله رضا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يصبرك ويصبر والدته خالص التعازي للفنان إسماعيل الليثي لوفاة نجله الطفل البرىء الجميل رضا إسماعيل ربنا يصبر قلوبكم.القابضة الكيماوية تنفذ 4 مشروعات عملاقة لتوطين الصناعة وزيادة الصادراتمصدر حكومى لإكسترا نيوز: مؤتمر صحفى لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم فى أسوان
إسماعيل الليثي رضا وفاة جنازة فقدان
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