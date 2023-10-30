الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالمتابعة المستمرة لجهود حماية الأراضي الزراعية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.«لو عندك أرق».. نصائح تساعدك على النوم سريعا headtopics.com

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالمتابعة المستمرة لجهود حماية الأراضي الزراعيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة و اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالمتابعة الدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجمال زكي، محافظ كفر الشيخ، ونهال بلبع، نائب محافظ البحيرة. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسى يوجه بمتابعة جهود حماية الأراضى الزراعية والتصدى للممارسات غير القانونيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اقرأ أكثر ⮕

الرئيس يوجه بمتابعة حماية الأراضى الزراعية والتصدى للممارسات غير القانونيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسي يوجه بالتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء على الأراضي الزراعيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اقرأ أكثر ⮕

السيسي يتابع مستجدات جهود حماية الأراضي ويوجه بالحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعباطلع الرئيس السيسي على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب حيث وجه الرئيس الحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب. اقرأ أكثر ⮕