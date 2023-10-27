الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى الذى تبنته الأمم المتحدة لوقف العنف فى غزة (إنفوجراف)

وقال الرئيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين".

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وقف فوري للعنف في غزة.. السيسي يرحب بالقرار العربي الذي تبنته الأمم المتحدةوقف فوري للعنف في غزة السيسي يرحب بالقرار العربي الذي تبنته الأمم المتحدة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنفقال الرئيس عبدالفتاح السيسي «ارحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة لل اقرأ أكثر ⮕

عاجل- السيسي يرحب بالقرار العربي الذي تبنته الأمم المتحدة لوقف العنف في غزةرحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوقف الفوري للعنف في غزة. اقرأ أكثر ⮕

تبنته الأمم المتحدة.. السيسي: أرحب بالقرار العربي لوقف فورى للعنف في غزةأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة.... اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى لوقف العنف فى غزة ونأمل الحفاظ على المدنيينرحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى لوقف العنف فى غزة ونستهدف الحفاظ على المدنيينرحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل ان نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين'. اقرأ أكثر ⮕