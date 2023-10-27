الرئيس السيسي: قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار شارك فيه كل الدول المحبة للسلام

، رئيس جمهورية مصر العربية، إنه مصر يرحب بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة، مؤكدا أن القرار شارك فيه كل الدول المحبة للسلام والأمان.

السيسي: نرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزةحادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفىحادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى

إسرائيل: نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزةإسرائيل نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من حماس بعد قرار الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزةأول تعليق من حماس بعد قرار الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى لوقف العنف فى غزة ونأمل الحفاظ على المدنيينرحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار اقرأ أكثر ⮕

مارك رافلو ونجوم هوليوود يواصلون مطالبتهم الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزةمارك رافلو ونجوم هوليوود يواصلون مطالبتهم الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة اقرأ أكثر ⮕

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة محاولة لتقييد أيديناقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم، إن أي دعوة لوقف إطلاق النار في غزة ليست دعوة للسلام. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنفقال الرئيس عبدالفتاح السيسي «ارحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة لل اقرأ أكثر ⮕