الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالمتابعة الدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية

اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.حملات المقاطعة على الإنترنت.. ماجستير بامتياز بإعلام المنصورةخبير: برامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف بشكل أساسي تعميق القطاع الصناعي

الرئيس السيسى يوجه بمتابعة جهود حماية الأراضى الزراعية والتصدى للممارسات غير القانونيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اقرأ أكثر ⮕

السيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من المسئولين لمتابعة مستجدات جهود حماية الأراضي الزراعيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اقرأ أكثر ⮕

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باحث لإكسترا نيوز: الرئيس السيسى أكد على قدرة الدولة على حماية أمنها القوميتحدث الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمود سلامة، عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته عن غزة، قائلا:' الرئيس السيسى أكد على قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها'. اقرأ أكثر ⮕

باحث لإكسترا نيوز: الرئيس السيسى أكد قدرة الدولة على حماية أمنها القومىتحدث الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمود سلامة، عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته عن غزة، قائلا:' الرئيس السيسى أكد على قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها'. اقرأ أكثر ⮕