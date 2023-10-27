الرئيس التونسي: موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه المشروع

وقال الرئيس التونسي خلال لقائه اليوم الجمعة مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج- إن كل هذا يحدث تحت أنظار العالم والدول التي تدعم اسرائيل وساهمت في وضع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد الرئيس التونسي حق الشعب الفلسطيني بأن يقرّر مصيره بنفسه، لافتا إلى أن تونس لن تتغيب عن موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء.الجمعية العامة تعتمد قرارا يدعو لهدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في غزةحادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى

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شجاعة أصحاب الأرض.. تداول صور لصمود الشعب الفلسطيني أمام الاحتلاليتسم أصحاب الحق بالشجاعة والقدرة على المواجهة، والثقة بالنفس، لذلك يحاربون طوال الوقت لإثبات حقهم، وهذا هو حال الشعب الفلسطيني الذى يحاول دائماً أن يثبت حقه في أرضه وفى استردادها. اقرأ أكثر ⮕

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وزير الخارجية الأردني: علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصر.. وضحايا غزة مدنيون وليسوا جنوداقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ بلاده تعارض استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مواصلا: علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل . اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني بالأمم المتحدة: علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصرقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ بلاده تعارض استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مواصلا: 'علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل'. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: «علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل»قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ بلاده تعارض استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مواصلا: علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل اقرأ أكثر ⮕