الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى لوقف العنف فى غزة ونأمل الحفاظ على المدنيين

، متابعًا: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين.

وقال الرئيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى: "ارحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين".المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى لوقف العنف فى غزة ونستهدف الحفاظ على المدنيينرحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل ان نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين'. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنفقال الرئيس عبدالفتاح السيسي «ارحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة لل اقرأ أكثر ⮕

عاجل- السيسي يرحب بالقرار العربي الذي تبنته الأمم المتحدة لوقف العنف في غزةرحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوقف الفوري للعنف في غزة. اقرأ أكثر ⮕

120 دولة تصوت لصالح المشروع العربي بالأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيينصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

عاجل| السيسي يُرحب بالقرار العربي بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزةرحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد بدء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'العفو الدولية' تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار في غزةالعفو الدولية تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين في غزة اقرأ أكثر ⮕