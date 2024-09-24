الرئيس السيسي يوجه بتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لجنوب سيناء

، بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء ، في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد، مع استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز ال استثمارات في جميع مدن المحافظة، وخاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة، وإعطاء هذا الأمر أولوية، مشدداً كذلك على ضرورة أن تتضمن عملية ال تنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات.

كما حضر الاجتماع اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حرص الرئيس على متابعة الموقف التنفيذى لجميع عناصر مشروع "التجلى الأعظم"، تمهيداً لافتتاحه على النحو الذى يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافيةالرئيس السيسى يوجه بتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموى والسياحى لجنوب سيناء.. تنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظة..

جنوب سيناء الرئيس السيسي تنمية استثمارات السياحة

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