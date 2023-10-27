الرئيس السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين

استعرضت قناة"القاهرة الإخبارية" ترحيب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم للقرار العربي بالوقف الفورى للعنف في غزة.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار».

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الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى لوقف العنف فى غزة ونأمل الحفاظ على المدنيينرحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار اقرأ أكثر ⮕