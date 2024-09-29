الرئيس السيسي: وحدة المصريين هي الضمان الوحيد لمواجهة أي تحديات

الإعلام ي أحمد موسى استعرض تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال مائدة إفطار، عقب انتهاء حفل تخرج طلبة أكاديمية الشرطة، معلقا: الرئيسجاوب على أسئلة الإعلام يين المتواجدين، اليوم الأحد، وخاصة في ملفات السد الإثيوبي وإنفاق مئات المليارات على محطات تطهير وتنقية وتحلية المياه.أكد أيضا على أن دعم مصر للصومال هو من باب الاستقرار ولا علاقة بهذا الدعم بإثيوبيا، زيادة على أن مصر قدمت الدعم لعدم دخول السودان في أزمة الحرب التي وصلت لها حاليا».

أكد على أن الدولة تواجه تحديات، وعلى الإعلام والدراما يمكن بعث رسائل إيجابية للمجتمع بشكل أكثر فعالية، مشددا على ضرورة إتاحة القضايا المثارة للحوار الوطني وإشراك الخبراء فيها.ندعم وحدة الصومال واستقراره، وتماسك الدولة هو الضمان الوحيد لمواجهة أي تحديات.الإعلام والدراما يمكن أن يبعثا برسائل إيجابية للمجتمع بشكل أكثر فعالية من الحوارات المغلقة .تفاصيل خطة التنمية الشاملة لتطوير محافظة جنوب سيناء..

رئيس السيسي السد الإثيوبي الصومال وحدة مصر الإعلام

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