الرئيس الأمريكى يدعو إلى تعليق القتال مؤقتا فى قطاع غزة

وقف مؤقت يعني توفير الوقت لإخراج السجناء".وأشار الرئيس الأمريكى فى كلمته إلى عبور أول دفعة من حملة جوازات السفر الأجنبية والمصابين من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، مضيفا أن "هذا النزاع يعد معقدا لدرجة غير معقولة للإسرائيليين، وهو معقد لدرجة غير معقولة للعالم الإسلامي أيضا .. لقد دعمت حل الدولتين، فعلت ذلك منذ البداية".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: 25 نائبا في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزةطالب 25 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، ينتمون للحزب الديمقراطي بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: مجلس الشيوخ يطلب من بايدن توضيح العواقب طويلة المدى للحرب فى غزةوجه عدة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطلبون فيها معلومات حول تقييم واشنطن لخطط إسرائيل طويلة المدى بشأن قطاع غزة، و'النتيجة النهائية المرجوة' في القطاع.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

BALADTV: 3 مقترحات خطيرة.. أحمد موسى يكشف مخطط أمريكا حول غزة.. فيديوكشف الإعلامي أحمد موسى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتفاصيل المخطط الأمريكي لحماية المصالح الإسرائيلية.

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: تعليق عمرو أديب عن طلب حمدين صباحي دخول المساعدات إلى غزة في حراسة الجيشتعليق عمرو أديب عن طلب حمدين صباحي دخول المساعدات إلى غزة في حراسة الجيش

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الفريق الطبي النرويجي: أناشد الرئيس الأمريكي بوقف هذه المجرزة المستمرة في غزةالفريق الطبي النرويجي أناشد الرئيس الأمريكي بوقف هذه المجرزة المستمرة في غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزةدعت لانا نسيبة، المندوبة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕