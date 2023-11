الرئيس السيسي يهنئ الجزائر وبنما بذكرى عيد الثورة ويوم الاستقلال

كما بعث الرئيس السيسي، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية بنما لورينتينو كورتيذر كوهين؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة جمهورية بنما بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

الجزائر تحيى الذكرى الـ 69 لاندلاع ثورتها التحريرية بأعلام فلسطينأحيت الجزائر، اليوم الأربعاء الذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، حيث اكتست مختلف ساحات وميادين الجزائر العاصمة، بالعلم الجزائري إلى جوار العلم الفلسطيني

بالأعلام الفلسطينية الجزائر تحي الذكرى الـ 69 لاندلاع ثورتها التحريريةأحيت الجزائر، اليوم الأربعاء الذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، حيث اكتست مختلف ساحات وميادين الجزائر العاصمة

الرئيس السيسي يوقع قانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخلالرئيس السيسي يوقع قانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ريشي سوناكتلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً لوقف إطلاق النار فى غزةتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في شقيقة د. عصام شرفالرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في شقيقة د عصام شرف

