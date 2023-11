الرئيس الأمريكي يطالب بوقف الحرب في غزة لإخراج الرهائن

وردّ الرئيس، البالغ من العمر 80 عامًا، والطامح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل:"أعتقد أننا بحاجة إلى فترة توقف.. فترة التوقف تعني إفساح الوقت لإخراج الأسرى". وردًا على سؤال بشأن ما أدلى به بايدن، قال البيت الأبيض إن ما قصده الرئيس بكلمة"الأسرى" هم الرهائن المحتجزون لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وكان مصدر إسرائيلي كشف أن تل أبيب مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: ‏بايدن: نؤيد فترة توقف في الحرب بين إسرائيل وحماس لإخراج الرهائن المحتجزين في غزةقال الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، اليوم الخميس، إنه يؤيد فترة توقف في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لإخراج الرهائن المحتجزين في غزة، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الفريق الطبي النرويجي: أناشد الرئيس الأمريكي بوقف هذه المجرزة المستمرة في غزةالفريق الطبي النرويجي أناشد الرئيس الأمريكي بوقف هذه المجرزة المستمرة في غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: “دعوا غزة تعيش”.. متظاهرون يقاطعون كلمة بلينكن في مجلس الشيوخ الأمريكي|شاهدتمت مقاطعة الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في جلسة استماع للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بشكل متكرر من قبل المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة ويدعو لهدنة إنسانية فوريةبحث الملك الأردني عبدالله الثاني خلال مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، التدهور الخطير للأوضاع في قطاع غزة، داعيا لتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: الرئيس الأمريكي يؤيد 'فترة توقف' للحرب بين إسرائيل وحماسأيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب فترة توقف في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس من أجل السماح للأسرى بمغادرة قطاع غزة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أيامك أصبحت معدودة .. رسالة صادمة من بايدن إلى نتنياهوأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه يعتقدون أن أيام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه أصبحت معدودة، وسط تصعيد الحرب على غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕