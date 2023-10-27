الرئاسة الفلسطينية: نرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين

وأضافت الرئاسة الفلسطينية تقول إن تصويت 120 دولة لصالح القرار يعني تأكيد العالم رفضه للعدوان على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

القاهرة الإخبارية.. الرئاسة الفلسطينية: نرحب بقرار الأمم المتحدةرحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: شعبنا ليس يتيما.. وأشكر المجموعة العربية الموحدةقال رياض منصور مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة، أنه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعتماد مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف فى غزة، ووقف العدوان فورًا، لا بدء ا اقرأ أكثر ⮕

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة: تونس والعراق يمتنعان عن التصويتقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة تونس والعراق يمتنعان عن التصويت | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا عربيا غير ملزم بهدنة إنسانية وفورية ومستدامة في غزةقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة صدر بأغلبية 120 صوتا اقرأ أكثر ⮕

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزةانطلقت قبل قليل في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال الجلسة العامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، التي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕

السيسي: نرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕