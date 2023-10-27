الرئيس السيسي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل ان نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين».

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل ان نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين».كيانات شبابية تنظم لقاءات وحملات شعبية في المحافظات لتأييد الرئيس السيسي: قائد عظيمماكرون: سفينة مساعدات فرنسية تصل قريبا إلى شواطئ قطاع غزةمحافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بنفق أحمد بدوي فجرا

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120 دولة تصوت لصالح المشروع العربي بالأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيينصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى لوقف العنف فى غزة ونستهدف الحفاظ على المدنيينرحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل ان نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين'. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزةالجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزةالجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزةالجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

88 دولة تصوت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدةعاجل .. 88 دولة تصوت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو لوقف فوري للعنف في غزة اقرأ أكثر ⮕