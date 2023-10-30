الرئيس يوجه بمتابعة حماية الأراضى الزراعية والتصدى للممارسات غير القانونية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، ونهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

الرئيس السيسى يوجه بمتابعة جهود حماية الأراضى الزراعية والتصدى للممارسات غير القانونيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالمتابعة الدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجمال زكي، محافظ كفر الشيخ، ونهال بلبع، نائب محافظ البحيرة. اقرأ أكثر ⮕

السيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من المسئولين لمتابعة مستجدات جهود حماية الأراضي الزراعيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اقرأ أكثر ⮕

إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرةشنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة.. اقرأ أكثر ⮕

السيسي يوجه بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروعات الاستراتيجية العملاقةوجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذه المشروعات الاستراتيجية العملاقة، في إطار خطة الدولة لمعالجة الخلل المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة اقرأ أكثر ⮕

الظاهرة الاماراتية تخطط لتوسيع استثمارتها في مصر باستصلاح مزيد من الأراضي الزراعيةقال مصدران مطلعان إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر في صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية. اقرأ أكثر ⮕