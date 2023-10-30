الرئيس السيسي يهنئ نظيره التركي بذكرى العيد القومي

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجلالحديد يرتفع 5 آلاف جنيه..

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنينرئيس الوزراء الفلسطيني: الشعب في غزة يعاني من حرب إبادة تفوق الوصفبالدرهم الإماراتي.. جاكيت أبو الروس يثير السوشيال ميديا بسعره الخرافيغيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التركي بذكرى العيد القوميبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسى يهنئ نظيره التركى بذكرى العيد القومىبعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى نظيره التركى رجب طيب أردوغان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسي يهنئ التشيك بالعيد القوميبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس التشيك بيتر بيفل، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي. كما أوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة التشيك بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة . اقرأ أكثر ⮕

برلماني: توطين الصناعات بداية الحلم للوصول إلى 100 مليار دولار صادراتأشاد مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي صباح اليوم، معقبًا: «الرئيس طمن الشعب، وأكد على أن الأمن القومي اقرأ أكثر ⮕

مجاهد نصار: توطين الصناعات بداية الحلم للوصول إلى 100 مليار دولار صادراتأشاد مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي صباح اليوم، معقبًا: «الرئيس طمن الشعب، وأكد على أن الأمن القومي خط أحمر». اقرأ أكثر ⮕

مصر العفية|حكاية 3 تصريحات أطلقها الرئيس لإخراس ألسنة المشككين في حماية سيناءتحرص القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تأكيد موقف مصر الثابت من دعم الأشقاء في فلسطين، وحماية الأمن القومي المصري مهما تكلف ذلك، خاصة اقرأ أكثر ⮕