الرئيس التونسي يبحث مع «الحشاني» سير العمل الحكومي

وأكد قيس ضرورة الحذر من عدد من الجهات بدوائر خارجية، التي لا هدف لها سوى استهداف الدولة والسلم الأهلي داخلها لأن هذه الدوائر لا تقبل بأي نظام وطني بل تريد فقط ديمقراطية شكلية وهمية يكون الحكم فيها للعملاء.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنمويبوابة أخبار اليوم الإلكترونية

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مجموعة شينجلي الصينية التعاون في مجال صناعة الصلبوزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مجموعة شينجلي الصينية التعاون في مجال صناعة الصلب

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: المفتي يبحث تعزيز التعاون مع وفد ماليزي رفيع المستوىالمفتي يبحث تعزيز التعاون مع وفد ماليزي رفيع المستوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الملا يبحث مع كابريكورن إنرجى البريطانية خططها المستقبلية فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربيةالملا يبحث مع كابريكورن إنرجى البريطانية خططها المستقبلية فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: أبو الغيط يبحث مع أمينة الإسكوا مستجدات الوضع في غزةأبو الغيط يبحث مع أمينة الإسكوا مستجدات الوضع في غزة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: وزير الري يبحث مع المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي دعم مبادرة 'AWARe'وزير الري يبحث مع المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي دعم مبادرة aware | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕