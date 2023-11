الرئيس الفرنسي يصل إلى أوزبكستان

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوزبكية: وفقًا لبرنامج الزيارة، ستعقد مفاوضات رفيعة المستوى في سمرقند، حيث سيبحث الطرفان تطوير العلاقات المتعددة المجالات بين أوزبكستان وفرنسا". وبحسب الوكالة: سيتم التركيز على توسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والابتكارية والاستثمارية والثقافية والإنسانية”.

ويذكر أيضًا أن رئيس الجمهورية شوكت ميرزيويف وماكرون سيشاركان في منتدى أعمال بمشاركة ممثلي الشركات الرائدة والمؤسسات المصرفية والمالية في البلدين.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: الرئيس الفرنسي يصل إلى أوزبكستانوصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أوزبكستان في زيارة رسمية، وكان في استقباله في مطار سمرقند الدولي رئيس الوزراء عبد الله

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أوزبكستان تفرض غرامة على النقاب في الأماكن العامةفرضت أوزبكستان غرامة تتراوح ما بين 405 إلى 810 دولارات على ارتداء الأزياء التي تخفي الوجه وتعيق التعرف على الهوية في الأماكن العامة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: «أسعد زوج في العالم».. قصة قصيرة للكاتب علاء عبدالعظيمكانت ليلة طويلة في القطار قبل أن يصل إلى الأقصر في الصباح، حيث تعارف المسافرون، واشتركوا جميعا في أحاديث مختلفة حتى انتهى بهم الكلام إلى مناقشة موضوع الزواج.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: رئيس الوزراء يصل إلى معبر رفح لمتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزةتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء معبر رفح حيث تابع عملية تنظيم دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: رئيس الوزراء: تنفيذ مشروعات بنية أساسية في مجال الزراعة بشمال سيناء بتكلفة 68 مليار جنيهقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت مشروعات بنية أساسية في مجال الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بما يصل إلى 68 مليار جنيه.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: بعد اقتحام مطار داغستان.. بوتين يتهم أميركا بالوقوف وراء أعمال مناهضة لإسرائيل بروسياوجّه الرئيس الروسي إصبع الاتهام إلى الولايات المتحدة الداعمة لكييف في النزاع الدائر بينها

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕