الذهب يسجل خسارة كبيرة في نهاية التعاملات المسائية

أعلنت الشعبة العامة للذهب عن تراجع الخام الأصفر نحو 30 جنيها في الجرام خلال نهاية التعاملات اليوم، وسجل سعر جرام الذهب اليوم 1-11-2023 نحو 2545 جنيها للشراء، بينما سجل 2525 جنيها للبيع.سعر الذهب عالميافي ذكرى ميلاده.. حكاية مشهد أبكى الفنان سامي العدل على الهواءطرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 1ـ11ـ 2023، في مصر خلال التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، مقارنة بأسعار الأربعاء الماضى، حيث سجل الذهب انخفاض بقيمة 40 جنيها

لا يزال حجم الطلب على السبائك والجنيهات الذهب يسجل نمو ملحوظ منذ بداية 2033 في حين انخفض الطلب على المشغولات والاتجاه لشراء الذهب المشغول ذات الأوزان الخفيفة وفق تأكيدات شعبة الذهب.

ارتفع 25 جنيها سعر الذهب اليوم في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

ارتفع 25 جنيها سعر الذهب اليوم في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات

ارتفع 25 جنيها سعر الذهب اليوم في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات

