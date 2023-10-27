الدفاع الروسية تعلن القضاء على آلاف الجنود الأوكران وإسقاط 208 مسيرات و31 مقاتلة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاوروذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن القوات الروسية تمكنت من صد ست هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، حيث بلغت خسائر العدو 225 عسكريا أوكرانياوأضافت أن القوات الروسية تمكنت أيضا على محور كراسنى ليمانسك بجمهورية دونيتسك من التصدى لأربع هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 120 عسكريا على هذا المحور"، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية...

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاوروذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن القوات الروسية تمكنت من صد ست هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، حيث بلغت خسائر العدو 225 عسكريا أوكرانياوأضافت أن القوات الروسية تمكنت أيضا على محور كراسنى ليمانسك بجمهورية دونيتسك من التصدى لأربع هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 120 عسكريا على هذا المحور"، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 295 عسكريا بجانب تدمير أسلحة غربية الصنعالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

«الدفاع الروسية»: القضاء على آلاف الجنود الأوكران وإسقاط 208 مسيرة و31 مقاتلة خلال أسبوعأعلنت الدفاع الروسية عن تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 5585 خسارة بين قتيل وجريح وإسقاط 208 مسيرات أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال أسبوع، واعتراض عشرات الصواريخ، وإسقاط 31 مقاتلة منذ بداية أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

موسكو: القضاء على آلاف الجنود الأوكران وإسقاط 208 مسيرات و31 مقاتلة خلال أسبوعأعلنت الدفاع الروسية عن تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 5585 خسارة بين قتيل وجريح وإسقاط 208 مسيرات أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال أسبوع اقرأ أكثر ⮕

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرةأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور. اقرأ أكثر ⮕

مديرية العمل بالدقهلية تعلن توافر وظائف جديدة.. اعرفهاتسعى وزارة العمل القضاء على البطالة بين الشباب من خلال توفير وظائف شاغرة تعلن عنها مديرية العمل في محافظة الدقهلية بشروط وأوراق مطلوبة للتقديم بكافة المجالات. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسكأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرة في محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي فوق مقاطعة كورسك مساء أمس الخميس ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء روسيا اليوم . اقرأ أكثر ⮕

مصدر عسكري سوري: تدمير وإسقاط 8 مسيرات في ريفي حماة وحلبإسقاط 8 مسيرات استهدفت المدنيين في حماة وحلب اقرأ أكثر ⮕