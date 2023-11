الدول الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ

حصلت الأرجنتين على 8 كرات ذهبية باسم ليونيل ميسي، وهي الأكثر فوزًا بها على مر التاريخ، وتأتي فرنسا في المركز الثاني برصيد 7 كرات ذهبية.

