الدوري السعودي.. الهلال يتفوق على الأهلي بثنائية فى الشوط الأول

السعودى، فى إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره أهلى جدة، بهدفين دون مقابل، فى الشوط الأول من كلاسيكو السعودية، المقام بينهما حاليا على ملعب "الملك فهد الدولي"، في قمة مباريات الجولة الحادية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023 – 2024.ويدخل الهلال مباراة الليلة، وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 26 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط، عن الأهلىي، صاحب المركز الرابع، برصيد 22 نقطة.

ويدخل أبناء المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مواجهة الأهلي، بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الساحق، بسداسية نظيفة، على نظيره فريق مومباي الهندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا، مساء الاثنين الماضي.

ويتسلح الهلال، بلاعبيه المحترفين، أبرزهم الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسافيتش، البرازيلي مالكوم والسنغالي كاليدو كوليبالي، بينما يغيب النجم البرازيلي نيمار، بسبب تعرضه لإصابة ققطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسري.وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري السعودي، انتهت بفوز الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في 18 مارس 2022، وهبط بعدها الأهلى للعب في دوري الدرجة الثانية. headtopics.com

والتقى فريقا الهلال والأهلي، على مستوي الدوري السعودي بشكل عام في 101 مباراة، فاز الهلال خلالها بـ46 مباراة بينما فاز الأهلي في 24 مباراة وحسم التعادل نتيجة 31 مباراة. ويعد المهاجم السابق، سامي الجابر، الهداف التاريخي لمواجهات الهلال والأهلي برصيد 15 هدفًا، ثم يأتي خلفه المهاجم السوري، عمر السومة، ولاعب الأهلي السابق، برصيد 13 هدفًاويمكن أن يدخل سالم الدوسري، لاعب الهلال الحالي، قائمة أفضل 5 هدافين تاريخيين للكلاسيكو إذا سجل في المباراة المقبلة هدفًا، حيث أنه لديه الآن 6 أهداف في شباك الأهلي، جميعها جاءت في موجهات الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين. المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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