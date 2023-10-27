الدوري السعودي.. الهلال يتقدم على أهلي جدة بثنائية بالشوط الأول

افتتح الصربي سافيتش التهديف في أول دقيقة من اللقاء، محرزًا أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال ضد أهلي جدة في الدوري السعودي بعد مرور (45) ثانية فقط.

وأضاف الصربي الآخر، ألسكندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، من صناعة زميله سعود عبدالحميد. ويغيب عن الهلال، نيمار دا سيلفا، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي الماضية.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 26 نقطة، فيما يأتي أهلي جدة خامسًا وفي رصيده 22 نقطة.

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