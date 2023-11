الداخلية يستغل توقف نوفمبر فى تجهيز محمد نجيب بعد التهابات الركبة

وغاب محمد نجيب عن مباريات الداخلية الماضية بسبب شكواه من التهابات الركبة، ويحاول الجهاز الفني استغلال فترة توقف الدوري في تأهيله، على أن يكون جاهزا مع عودة الدوري عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل، بينما تلقى 3 هزائم.بيلينجهام يتصدر ترتيب جائزة كوبا لأفضل 10 لاعبين شباب فى العالم.. إنفوجرافالطاقة الشمسية تحطم الأرقام القياسية فى أوروبا.. تركيب 58 جيجاوات فى عام 2023 مع خطة لزيادة 85 جيجاوات فى 2026.. إسبانيا وإيطاليا أكبر أسواق الطاقة المتجددة لجاذبية المستثمرين..

