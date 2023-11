الداخلية تواصل تفعيل المرحلة الـ24 من مبادرة 'كلنا واحد' لتوفير مختلف السلع بأسعار مخفضة

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال "1513 منفذا ـ 6 معارض رئيسية 37 معرضا فرعيا" بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

