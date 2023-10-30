الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية وتضبط 3 متهمين و100 طربة حشيش بالبحيرة

، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهم الأثمة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهم الأثمة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم «100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام، 70 قرص مخدر لعقار الترامادول، 2 بندقية خرطوش، 5 فرد خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.«لو عندك أرق».. نصائح تساعدك على النوم سريعا

الداخلية تضبط 3 عناصر إجرامية بـ 32 طربة حشيش وأسلحة نارية بالقليوبيةأحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة عدد من العماصر الإجرامية، لرويج كميات كبيرة من المواد المخدرة على عملائهم، وتمكنت من ضبط المتهمين. اقرأ أكثر ⮕

ضبط 3 عناصر إجرامية تدير بؤرة لتجارة المخدرات في القليوبيةتمكنت الأجهزة الأمنية بوارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة لتجارة المخدرات في القليوبية تقدر القيمة المالية ل اقرأ أكثر ⮕

ضبط 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة لتجارة المخدرات في البحيرةضبط 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة لتجارة المخدرات في البحيرة اقرأ أكثر ⮕

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 11 كيلو مخدرات بالقليوبيةتمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط بؤرة اجرامية تخصصت فى تجارة المخدرات فى شبين القناطر حيث تم ضبط المتهمين وعددهم 3 عناصر اجرامية وبحوزتهم 11 كيلو مخدرات واسلحة نارية وبيضاء اقرأ أكثر ⮕

اعترافات لصوص ماكينات الري بالبحيرة: نفذنا 10 جرائم سرقة سابقةأدلى 4 متهمين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالبحيرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية ليلًا وتغيير معالمها وبيعها بالبحيرة.. اقرأ أكثر ⮕

ضبط عناصر بؤرة إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بـ800 ألف جنيهرصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهم... اقرأ أكثر ⮕