الخميس.. الفرقة القومية للموسيقى العربية تحيي حفلًا على المسرح الكبير

للموسيقى حفلًا موسيقيًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك في الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية منها قصيدة مصر، حلوة بلادي، أنا المصري، الله يا بلادنا، أنا وشادي، زهرة المدائن، انا بحبك يا بلادى، ياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، فوق الشوك، الثلاثية المقدسة، مضناك، غريب يا زمان وغيرها.. اداء أحمد عفت، آيات فاروق، إيناس عز الدين، منار سمير، سامح منير وأشرف وليد.

من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها"صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي

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الخميس.. الفرقة العربية للموسيقى تحيى حفلا بالأوبراتحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى، حفلاً فنيا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 2 نوفمبر 2023، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اقرأ أكثر ⮕

الفرقة القومية العربية تحيى حفلاً موسيقيًا بدار الأوبرا .. تعرف على الموعدتحيى الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً موسيقيًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة مساء الخميس 2 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. اقرأ أكثر ⮕

الأوبرا تقرر تأجيل حفل الفرقة القومية لحين إشعار آخرقررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى الذى كان من المفترض إقامته يوم الخميس المقبل 2 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اقرأ أكثر ⮕

مؤلفات وطنية ورومانسية للقومية بالأوبراتقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك في الثامنة مساء الخميس 2 نوفمبر على المسرح الكبير اقرأ أكثر ⮕

حفلات الأوبرا تعود بمؤلفات وطنية ورومانسية للفرقة القوميةتقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك في الثامنة مساء الخميس 2 نوفمبر على المسرح الكبير. اقرأ أكثر ⮕

الفرقة العربية للموسيقى تقدم مؤلفات وطنية ورومانسية بالأوبرا.. الخميستنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية، تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل على المسرح الكبير بالأوبرا. اقرأ أكثر ⮕