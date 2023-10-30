الخطيب يعود إلى القاهرة للمشاركة في حفل تأبين تيسير الهواري

الأهلي يطلق اسم تيسير الهواري على قاعة الاجتماعات الكبرى بفرع التجمع الخامسأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج '+90'، أن النادي الأهلي سوف يقيم حفل تأبين للراحل تيسير الهواري عضو لجنة الحكماء بالنادي، بعد وفاته. وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: 'سوف يتم تأبين للراحل تيسير الهواري غدٍ الأحد، وسيتم إطلاق اسمه على قاعة الاجتماعات الكبرى بفرع التجمع الخامس'. اقرأ أكثر ⮕

وقفة بالشموع على سلم نقابة الصحفيين تضامنًا مع شهداء فلسطين.. صورنظم أعضاء نقابة الصحفيين بعد الانتهاء من حفل تأبين شهداء فلسطين الذين استشهدوا على يد مجرمي الحرب جيش الاحتلال الصهيوني، وقفة بالشموع على سلم مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة. اقرأ أكثر ⮕

دقيقة حداد خلال تأبين الشهداء الفلسطينيين بالصحفيينوقف المشاركون فى حفل تأبين شهداء الشعب الفلسطينى، دقيقة حداد على ارواح الشهداء فى بداية عزاءً وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم. اقرأ أكثر ⮕

نقيب الصحفيين: رسالة تحية لكل الشعب الفلسطينى ممن يحمون أرضهم ومستقبلهمقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الكلمات تعجز عن ما يحدث في فلسطين، ونقيم حفل تأبين الصحفيين الفلسطينيين اليوم، للصامدين في الأرض. اقرأ أكثر ⮕

محافظة القاهرة تعقد ندوة لبرنامج «المرأة تقود بالمحافظات المصرية»عقدت محافظة القاهرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب الندوة التعريفية لبرنامج 'المرأة تقود بالمحافظات المصرية' والذي يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة فى البناء ودفع عجلة التنمية. اقرأ أكثر ⮕

وقفة صامتة بالشموع على سلم «الصحفيين» تضامنا مع شهداء المهنة في فلسطينجاءت هذه الوقفة على هامش حفل تأبين وتكريم شهداء الصحافة الفلسطينية، الذين استشهدوا بسبب الانتهاكات التي قام بها جيش الاحتلال في غزة اقرأ أكثر ⮕