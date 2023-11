الخطيب يحسم مصير كولر في الأهلي بعد توديع الدوري الإفريقي

وبدأ البعض في الحديث عن مستقبل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بعد خسارة ثاني البطولات في الموسم الحالي، عقب الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.وعلم"مبتدا" أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لن يناقش من الأساس فكرة رحيل المدير الفني مارسيل كولر، في الوقت الحالي.

وذكر مصدر داخل الأهلي، أن الفريق مازال لديه الرغبة في تحقيق الألقاب تحت قيادة كولر في الموسم الحالي، حيث سيكون هناك بطولة الدوري وكأس مصر وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا. وأشار المصدر، إلى أن محمود الخطيب سيجتمع بمارسيل كولر لمعرفة أسباب انخفاض المستوى والنتائج في الفترة الأخيرة.

