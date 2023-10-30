الخطيب يعود للقاهرة للمشاركة في حفل تأبين الراحل تيسير الهواري

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلاحملة السيسي تعقد لقاء مفتوحا بين الجالية الفلسطينية والقوى السياسية المصريةلعنة العقد الثامن التي ذكرها أبو عبيدة.. لماذا يخشاها السياسيون والحاخامات اليهود؟عاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إلى القاهرة قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي الذي كان ينفذه بأحد مراكز التأهيل الكبرى في دبي.

وجاءت عودة الخطيب للمشاركة في حفل تأبين الراحل تيسير الهواري، أحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء بالنادي والذي يقام في السابعة مساء اليوم بفرع الأهلي بالتجمع الخامس. جاء هذا تقديرًا لمسيرة الراحل وعطائه للنادي على مدار سنوات طويلة، ظل خلالها داعمًا ومساندًا في كل المواقف، بل وكان نموذجًا في حبه وإخلاصه للأهلي، وإنكار ذاته، ولقد شاءت الظروف الصحية للكابتن محمود الخطيب وتواجده في رحلة علاج بفرنسا، إبان وفاة الراحل، على أثرها لم يتمكن من المشاركة في تشييع جثمان المرحوم تيسير الهواري إلى مأواه الأخير..

لذا حرص رئيس الأهلي على العودة للقاهرة للمشاركة في حفل التأبين والذي دعت إليه قيادات النادي وحكماؤه؛ تقديرًا لقيمة وقامة المرحوم تيسير الهواري وما قدمه للنادي.

الخطيب يعود إلى القاهرة للمشاركة في حفل تأبين تيسير الهواريعاد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى القاهرة للمشاركة في حفل تأبين الراحل تيسير الهواري. اقرأ أكثر ⮕

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