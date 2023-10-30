الخطيب يحتفل بعيد ميلاده الـ 69 - بوابة الشروق

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:06 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:06 ممحمود إبراهيم الخطيب ولد في 30 اكتوبر 1954 فى إحدى قرى محافظة الدقهلية ثم انتقل مع أسرته إلى القاهرة، وانضم لنادي النصر، لتبدأ موهبته منذ الصغر وينتقل بعدها للأهلي وهو في سن الـ16 سنة.

ونجح محمود الخطيب في كتابة تاريخ لنفسه في الكرة المصرية وأصبح أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية والإفريقية. توج محمود الخطيب مع الأهلي بلقب الدوري المصري 10 مرات، وكأس مصر 5 مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين 1982، 1987 كما نجح في قيادة الأهلي للتتويج بطولتين لكأس الكؤوس الإفريقية عامي 1985، 1986.

دخل محمود الخطيب نادي المائة في الدوري المصري بتسجيل أكثر من 100 هدف حيث يمتلك بيبو 108 أهداف في مسابقة الدوري وحصد الخطيب جائزة هداف الدوري المصري مرتين. مع المنتخب خاض الخطيب170 مباراة وسجل 83 هدفا وتوج بلقب امم أفريقيا 1986 وشارك مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد موسكو 1980 ولوس أنجلوس 1984. headtopics.com

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