الخدمات المقدمة للمواطنين في مكاتب الصحة المتنقلة تقدم بجودة عالية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان أن الخدمات المقدمة للمواطنين فى مكاتب الصحة المتنقلة تقدم بجودة عالية وتخفف من التكدس بالمكاتب المختلفة.





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