الخردل الكلاسيكي وخردل العسل: الفرق بينهما

أو ما يطلق عليه المستردة، حيث يحتوي الخردل الكلاسيكي على بذور الخردل والخل والملح والتوابل، ولكنه عادة لا يحتوي على السكر، إلا إذا كان المقصود منه أن يكون حلوًا، مثل خردل العسل، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية





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