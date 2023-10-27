الخارجية الفسطينية: قطع الإنترنت والاتصالات في غزة مؤشر على ارتكاب إبادة جماعية

مصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية أحق بالحياة من أناس يستحقون الموت..

فيديوسفير فلسطين في السعودية: الغرب يريد تطويق المنطقة بمشروع الترحيل إلى سيناء والأردنتقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزةخالد مشعل: المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة.. فيديو

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بعد قطع الإنترنت والاتصالات.. حملة عالمية للمطالبة بتوفير إنترنت ستارلينك في قطاع غزةبعد قطع الإنترنت والاتصالات حملة عالمية للمطالبة بتوفير إنترنت ستارلينك في قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

بعد قطع الإنترنت والاتصالات.. حملة عالمية للمطالبة بتوفير إنترنت ستارلينك في قطاع غزةبعد قطع الإنترنت والاتصالات حملة عالمية للمطالبة بتوفير إنترنت ستارلينك في قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين بالقاهرة: غزة فى خطر وتعيش كارثة إنسانية وبحاجة لتدخل دولى عاجلتحدث السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، عن مشهد العدوان الإسرائيلي جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، قائلا:' إسرائيل ترتكب عدوان مستمر على غزة وحرب إبادة جماعية ممنهجة اقرأ أكثر ⮕

إيران: ما تفعله إسرائيل في غزة إبادة جماعيةإبادة جماعية لأهالي غزة اقرأ أكثر ⮕

مصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية ستكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة حال الاجتياح البريأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قطاع غزة تواجه هجوم وقصف عنيف في اللحظات الحالية، بالإضافة إلى انقطاع شبكة الانترنت والاتصالات في غزة، اقرأ أكثر ⮕

شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن قطع كامل خدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕