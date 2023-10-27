الخارجية الفلسطينية تُطالب بتدخل فوري لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة

وقالت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، إن هذه التطورات الأخيرة، مؤشر لبداية اقتحامات برية تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

وقالت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، إن هذه التطورات الأخيرة، مؤشر لبداية اقتحامات برية تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

التعاون الإسلامي والمفوض الأوروبي لدى السعودية يبحثان اعتداءات إسرائيل على غزةالقضية الفلسطينية واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

حصيلة جديدة لعدوان إسرائيل على غزة والضفة الغربية.. 7415 شهيدا و21 ألف جريحأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا. اقرأ أكثر ⮕

حصيلة جديدة لعدوان إسرائيل على غزة والضفة.. 7415 شهيدا و21 ألف جريحأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: 7415 شهيدا ونحو 20 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى أكثر من 7415 شهيدا، و20.517 جريحا. اقرأ أكثر ⮕

شريهان لـصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

شريهان لصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕