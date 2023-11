الخارجية الأمريكية: نضمن مشاركة مناسبة لروسيا في قمة «آبيك» وفقا للعقوبات

وقالت الوزارة لوكالة"سبوتنيك":"سنعمل بالطبع على ضمان المشاركة المناسبة لجميع اقتصادات الآبيك - بما في ذلك روسيا... ليس لدينا أي تحديثات بخصوص الحاضرين على مستوى القادة". وأضافت:"لقد كنا واضحين بأن المشاركة في آبيك 2023 ستكون وفقًا للقوانين واللوائح الأمريكية، بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات".

وفي وقت سابق، صرّح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن روسيا ستحدد بنفسها مستوى مشاركتها في قمة"منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ" ()، التي ستعقد، في تشرين الثاني، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، لافتا إلى أن دور الولايات المتحدة يقتصر على إرسال الدعوة.

وتستضيف الولايات المتحدة اجتماع وزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو في 14-15 نوفمبر كجزء من أسبوع قادة"قمة آبيك" الاقتصادية.من جديد..زعيم كوريا الشمالية يتضامن مع القضية الفلسطينية

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: 'الخارجية الأمريكية': واشنطن بعثت رسالة لحزب الله بعدم الدخول في الصراعأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن حل الدولتين على أساس حدود 1967 هو الحل الأمثل للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائليين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية .

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: هل يستمر الدعم الأمريكى لإسرائيل؟.. حاملة طائرات وميزانية طارئة ودعم استراتيجى ضمن قرارات بايدن.. 'النواب' يناقش إلغاء الالتزام نحو أوكرانيا لصالح تل أبيب.. وسيناتور: أموالنا ليست من حقهم لقتل أبرياء غزةارسل الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم عسكري إضافي لإسرائيل التي هي بالفعل اكبر متلقي للمساعدات الخارجية الامريكية في اعقاب الهجوم المباغت الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الخارجية الأمريكية: بلينكن سيزور إسرائيل والأردن الجمعة المقبلةالخارجية الأمريكية بلينكن سيزور إسرائيل والأردن الجمعة المقبلة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الخارجية الأمريكية: نشعر بالحزن على فقدان المدنيين لحياتهمالخارجية الأمريكية نشعر بالحزن على فقدان المدنيين لحياتهم | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الخارجية الأمريكية: نشعر بالحزن على فقدان المدنيين لحياتهمالخارجية الأمريكية نشعر بالحزن على فقدان المدنيين لحياتهم | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: المجمعات الاستهلاكية تعلن أسعار 15 صنفا من زيت الطعام.. تخفيضات كبيرةحرصت المجمعات الاستهلاكية على ضخ أنواع مختلفة من أنواع زيوت الطعام، بحيث يتوافر كل ما يبحث عنه المستهلكون وبأسعار مناسبة، وفقا لمبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕