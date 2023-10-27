الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان الآن: اتركوا الأمتعة والحيوانات الأليفة

الرئيس السيسي: أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزةحاملة الطائرات «آيزنهاور» في طريقها إلى مضيق هرمز للتمركز في مياه الخليجالخارجية الفسطينية: قطع الإنترنت والاتصالات في غزة مؤشر على ارتكاب إبادة جماعيةتقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزة

الرئيس السيسي: أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزةحاملة الطائرات «آيزنهاور» في طريقها إلى مضيق هرمز للتمركز في مياه الخليجالخارجية الفسطينية: قطع الإنترنت والاتصالات في غزة مؤشر على ارتكاب إبادة جماعيةتقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزة

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أمريكا تعلن مغادرة كبيرة مبعوثى واشنطن للشرق الأوسط للتشاور مع الشركاء الإقليميينأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مغادرة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، فى رحلة 'للتشاور مع الشركاء الإقليميين وتعزيز الجهود الرامية إلى منع انتشار الصراع فى الشرق الأوسط'. اقرأ أكثر ⮕

روسيا: أمريكا تصب الزيت على نار المواجهة العالميةأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حث العالم على الدخول في مواجهات عالمية في جميع أنحاء الكوكب ف اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الأمريكية: لا نعتقد أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين في غزةالخارجية الأمريكية لا نعتقد أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الأمريكية: ليس لدينا تقدير نهائي بأن إسرائيل لم ترتكب جرائم حربقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إنها تعتقد أن إسرائيل تتجنب استهداف المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: العملية العسكرية في غزة قرار خاص بإسرائيلأكد البيت الأبيض انه لن يعلق على الضربات العسكرية الإسرائيلية التي تحدث الأن في غزة الأن، مشددا على أنه أمر خاص بالقوات المسلحة الإسرائيلية فقط. اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسيةمجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، اقرأ أكثر ⮕