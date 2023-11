الخارجية: مستعدون لاستقبال وإجلاء نحو 7000 مواطن أجنبي من 60 جنسية بغزة

وأفاد مراسل وكالة أنباء فلسطين"وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ محيط مدرسة"أبو عاصي" التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ، تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وفي هذا السياق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، باعتقال ستة فلسطينيين من قرية جلقموس وبلدة يعبد، في محافظة جنين. وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بلال ومعاوية طاهر القرم، وبدر عايد القرم، بعد اقتحام قرية جلقموس ومداهمة منازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شريف علي حرز الله بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة يعبد وفتشته وعبثت بمحتوياته وسرقت مصاغا ذهبيا ونقودا. في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين يامن فؤاد أبو بكر، وطارق عماد أبو بكر من يعبد، على حاجز عسكري أقامته على دوار بلدة عرابة.

