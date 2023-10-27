الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل فوري لوقف التطورات المتسارعة والخطيرة في قطاع غزة

وقالت الخارجية في بيان مقتضب، مساء اليوم الجمعة، إن"هذه التطورات الأخيرة، مؤشر لبداية اقتحامات برية تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع. كما أصدرت حركة"حماس" مساء اليوم الجمعة، بيانا بشن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة عالية على غزة، وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة، من أنه"دون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي الإنسانية". ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة"حماس" عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية"السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني. headtopics.com

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 7415 قتيلًا، من بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، فيما وصلت عدد الإصابات إلى ونحو 20 ألف جريح، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت"حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة".. headtopics.com

القاهرة الإخبارية.. الخارجية الفلسطينية: ندعو للتدخل لوقف الحرب على غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، نقلًا عن وزارة الخارجية الفلسطينية، بأنها تدعو العالم أجمع للتدخل الفوري لوقف التطورات السريعة والخطيرة في حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

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لافروف: ندعو لوقف فوري للتصعيد في قطاع غزةقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن بلاده تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في قطاع غزة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إلى إجراء مفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حسبما أفادت قناة 'القاهرة الاخبارية'. اقرأ أكثر ⮕