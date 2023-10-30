الحكومة تنفي اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات ضمن المواد غير الأساسية

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له اليوم الاثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023 - 2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وناشد المركز الإعلامي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة ()، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو...

الحكومة تنفي اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير أساسيةالحكومة تنفي إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها اقرأ أكثر ⮕

الحكومة تنفى اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المواد غير الأساسيةكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية.. اقرأ أكثر ⮕

الحكومة تنفى اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير أساسيةكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية.. اقرأ أكثر ⮕

حقيقة اعتبار «تكنولوجيا المعلومات» ضمن المواد غير الأساسية خلال العام الدراسي الحاليتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 اقرأ أكثر ⮕

حقيقة اعتبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسيةنفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023 2024. اقرأ أكثر ⮕

إيتيدا: أكثر من 1100 فرصة عمل متاحة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد وتصدير الخدماتأكثر من 1100 فرصة عمل متاحة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد وتصدير الخدمات اقرأ أكثر ⮕