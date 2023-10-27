الحكم يحرم بيراميدز من تفوق عددى أمام المصرى.. وركلة جزاء للزمالك ضد إنبى

اللقاء الأول بين بيراميدز والمصري، وانتهى بفوز الفريق السماوي 3/2 على أبناء بورسعيد، في مباراة أدارها محمود بسيونى والذى تعرض لأكثر من اختبار أشهرالحكم البطاقة الصفراء في 3 مناسبات، وكان أكثرها جدلا إنذار عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدقيقة 57، حيث لا توجد مخالفة ولم نشاهد اعتراضا وتغاضى بسيونى عن طرد مروان حمدي لاعب المصري الذى بصق على الجمهور قبل أن يغادر الملعب أثناء استبداله في الدقيقة 75، وكان يجب أن...

" طبقا للبروتوكول، وأيضا الحكم الرابع، في إطار التعاون المشترك بين الطاقم فى إدارة المباراة طبقا للقانون. وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد وأشار الثنائي إلى 3 حالات تسلل، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء.

مباراة الزمالك وإنبى أدارها الدولي محمد عادل، وانتهت بفوز الفريق البترولي 2/1، ونجح الحكم في السيطرة على اللقاء من البداية وأحسن تقدير المخالفات الفنية، وتدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين، أبرزها عندما أصدر فرمانا بركلة جزاء صحيحة لصالح زيزو لاعب الزمالك في الدقيقة 30 أحرز وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في 4 مناسبات للتهور في تقدير مناسب، وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد وأشار الثنائي إلى 3 حالات تسلل في توقيت مناسب، المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. headtopics.com

الزمالك ضد إنبي .. زيزو يحرز هدف التعادل للأبيض من ركلة جزاءأحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك ضد إنبي، من ركلة جزاء في الدقيقة 30 من اللقاء المقام حالياً على ملعب المقاولون العرب في الجولة الخامسة اقرأ أكثر ⮕

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ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك وفوز بيراميدزيقدم موقع قناة «صدى البلد» ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المصري، بثلاث أهداف دون رد ، وفوز إنبي على الزمالك ، بهدفين مقاب اقرأ أكثر ⮕

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