الحوثيون: مستمرون في إطلاق الصواريخ والمسيرات على جيش الاحتلال

أوردت قناة «الجزيرة»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، يفيد بإعلان المتحدث العسكري للحوثيين، عن إطلاق لدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية، على عدة أهداف في عمق الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة، مؤكدا وصول هذه الضربات إلى أهدافها.

وكان المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع قال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم الأربعاء، إن قواته ستواصل استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، حتى يتوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وتابع: « دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني، واستجابًة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وشعوب الأمة كافة، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة»، مختتما: «وما النصر إلا من عند الله».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إسقاط مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، صواريخ كروز أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، الأسبوع الماضي، كانت من الممكن أن تصل إلى إسرائيل.صحيفة بوليتيكو: إدارة بايدن تعتقد أن أيام نتنياهو كسياسي قد تكون معدودة

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: الحوثيون ينشرون اللقطات الأولى للحظة إطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل| فيديو وصورنشر الحوثيون، اليوم الأربعاء، أول فيديو يظهر لحظة إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار من اليمن على إسرائيل بالأمس. وتم اعتراض بعض المقذوفات من قبل أنظمة جيش الاحتلال الإسرائيلي والطائرات المقاتلة، في حين أفيد بأن واحدة على الأقل هبطت في الصحراء الأردنية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: وزير الدفاع الإسرائيلي: ألقينا أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزةقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، مشيرًا إلى أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: وزير الدفاع الإسرائيلي: ألقينا أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزةقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، مشيرًا إلى أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزير الدفاع الإسرائيلي: ألقينا أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزةقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، مشيرًا إلى أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: وزير الدفاع الإسرائيلي: ألقينا أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزةقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، مشيرًا إلى أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: ارتفاع حصيلة الوفيات بجيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 317 عسكرياأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء عن حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر ، على إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕