الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد حفل الكرة الذهبية ومن المفترض أن يتم اليوم الاثنين الإعلان عن اسم النجم الفائز بالجائزة التي تقدمها مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، للاعب الأفضل في العالم لعام 2023.

وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للحصول على الجائزة، والتي ضمت 30 لاعبا، بعدما أعلنت المجلة عنها الشهر الماضي، ليحجز مقعده بين الكبار للنسخة الخامسة على التوالي من أجل تحقيق حلمه بنيل الجائزة. سنوات الفرص الضائعة لـ صلاح وكان أفضل ترتيب لمحمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية حصوله على المركو الخامس، من أول مواسم ترشيحه للجائزة.وفي عام 2019 حقق أفضل ترتيب لأي لاعب عربي في التاريخ، حيث حصل آنذاك على 178 نقطة. وتم إلغاء الجائزة عام 2020 بسبب جائحة"كورونا" وبعدها حصل صلاح على المركز السابع بالترتيب النهائي للجائزة عام 2021 بـ121 نقطة. بلا أي انجاز مع منتخب مصر ومن أكثر ما يمنع صلاح من التقدم في مراكز الكرة الذهبية، خلو سجل اللاعب الدولي من أي انجاز مع منتخب مصر أو تحقيق اي لقب.

ويعتبر الانجاز الوحيد لت صلاح مع منتخب مصر، الوصول الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وخرج مع منتخب مصر من دور المجموعات بـ 3 هزائم. صلاح.. آمال بعيدة في وقت سابق من العام الماضي صرّح محمد صلاح لمجلة (فرانس فوتبول) عن أحلامه بالفوز بالكرة الذهبية حيث قال: أريد أن أكون اللاعب الإفريقي الثاني الذي يفعل ذلك. headtopics.com

وأضاف صلاح أن الفوز بالكرة الذهبية سيؤثر كثيرا على المصريين، وكذلك على إفريقيا والشرق الأوسط، حينها سيفهم عدد كبير من الناس أنهم قادرون على تحقيق الجوائز. وفُرص تتضاءل وأصبحت فُرص محمد صلاح بعيدة عن معانقة حلمه، بالنظر غلى نتائج فريقه العام الماضي، حيث غاب صلاح عن المشاركة في مونديال قطر.

وحصل محمد صلاح على لقب وحيد مع ليفربول بموسم 2022 - 2023 وهو كأس الدرع الخيرية، على حساب مانشستر سيتي.وبالنسبة للأرقام الفردية ساهم بـ46 هدفا خلال 51 مباراة لعبها مع ليفربول بمختلف المسابقات، بعدما أحرز 30 هدفا وقام بصناعة 16 هدفا آخر لزملائه. headtopics.com

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