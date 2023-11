الحصان الأسود.. هاتف قادم سيغير موازين الأسواق العالمية.. تفاصيل

ويقال إن الشاشة المصنوعة من شركة BEO ستكون بمثابة"ضربة كبيرة لشركة سامسونج" بطريقتين رئيسيتين، مع جودة 2K، من نوع AMOLED، مع درجة سطوع تبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، حيث ستتمتع بضعف عمر شاشات AMOLED المنافسة وتستهلك طاقة أقل بنسبة 13٪ أيضًا. وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus 12 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية من الجيل الثالث، الذي سيتوافق مع العديد من أفضل هواتف أندرويد في العام المقبل، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل لـ 24 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين بسعة 1 تيرابايت.

