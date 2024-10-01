الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بالرد على أي هجوم

أعلن الحرس الثورى ال إيران ي، قبل قليل، عن أنه سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أى هجوم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الإسرائيلية تعترض المسيرات والصواريخ الإيرانية فى سماء تل أبيب.

إيران إسرائيل صواريخ حرب تهديد دفاعات القدس

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