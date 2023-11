الحرب تشتعل بين إيمي شومر وأسيا جاكسون بسبب فلسطين

ولم يمر هذا المنشور بخير، بل انقلبت الأحداث راسا على عقب وعلقت إيمي على منشور آسيا من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام"وأرفقت بتعليق قالت فيه:"هل تسببت في إزعاجك عن طريق ما قلته بخصوص مقتل اليهود؟"وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب معجبين إيمي، فيما علقت الفنانة آسيا قائلة:"بل تعميم سكان غزة والعنصرية ضد المسلمين هو ما أزعجني".

